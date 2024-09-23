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Wildberries запустила несколько обновлений

Бакальчук: на Wildberries появится раздел «Тренд» для товаров популярных брендов

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале сообщила, что в ближайшее время на платформе произойдут обновления.

«Впереди — высокий сезон. Мы начинаем к нему готовиться и уже провели ряд обновлений. … На сайте запускаем раздел «Тренд» для оригинальных товаров популярных брендов, чуть позже он появится и в мобильном приложении», — написала предпринимательница.

Она также заявила, что продавцы площадки смогут устанавливать минимальную цену товара для участия в «автоакциях». По словам Бакальчук, это актуально в период с большим количеством акций.

Кроме того, она сообщила, что Wildberries в ближайшее время планирует запустить новые склады в нескольких регионах России.

«Расширение складской сети позволяет сохранять быструю скорость доставки, развивать дополнительную инфраструктуру вокруг логоцентров, предоставлять локальным производителям доступ к широкой сети дистрибуции товара по всей России и странам присутствия», — отметила основательница компании.

16 сентября сообщалось, что Wildberries снизил в два раза стоимость приемки товаров для продавцов.

Ранее в Москве назначили наказания 13 фигурантам дела о стрельбе у офиса Wildberries.

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