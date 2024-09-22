На Западе признали зависимость от российских ядерных технологий

Цены на ядерное топливо значительно выросли с начала 2022 года, что указывает на сложности в западной цепочке поставок. Об этом сообщает Financial Times.

По данным UxC, стоимость обогащенного урана увеличилась более чем втрое, до $176 за единицу разделительной работы. Цена на гексафторид урана подскочила в четыре раза, до $68 за кг, что свидетельствует о наибольших трудностях на этапе конверсии.

«Цены на конверсию и обогащение отражают гораздо более серьезное сокращение предложения из-за ряда факторов», — отметил генеральный директор UxC Джонатан Хинзе.

Эксперты отмечают необходимость значительных инвестиций в расширение мощностей по конверсии и обогащению урана на Западе. Однако компании неохотно идут на крупные вложения без долгосрочных соглашений с операторами АЭС, которые, в свою очередь, не готовы их заключать без гарантий поставок.

«Напряженность на рынке конверсии урана обусловлена простым фактором — действующие конверсионные мощности были законсервированы», — отметил финансовый директор Cameco, одного из крупнейших мировых производителей урана, Грант Айзек.

До этого были названы последствия прекращения экспорта российского титана на Запад.

Ранее в Кремле оценили идею ограничить экспорт урана и титана.