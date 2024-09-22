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Рынок элитной недвижимости столкнулся с кризисом

«Ъ»: спрос на элитное жилье в Москве упал на 20%

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Ольга Головко/РИА Новости

На рынке премиальных новостроек Москвы наблюдается снижение спроса. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства недвижимости Ricci.

В августе 2024 года объем сделок в этом сегменте сократился на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 19,9 тыс. кв. м. В сегменте делюкс падение составило 19%, до 2,2 тыс. кв. м.

«Метриум Премиум» сообщает о заключении 426 договоров долевого участия (ДДУ) в августе, что на 29,4% меньше, чем год назад. В Сочи реализация высокобюджетного жилья упала на 16,5%, до 1,2 тыс. кв. м, а в Санкт-Петербурге сделки с дорогим жильем по ДДУ в августе не заключались вовсе.

Эксперты связывают падение спроса с макроэкономической нестабильностью и высокой доходностью банковских вкладов. Евгений Скоморовский из AREA отмечает: «Люди беспокоятся о судьбе собственных компаний или возможном снижении доходов».

Объем предложения в премиальном сегменте растет. По данным »Яндекс Недвижимости», экспозиция жилья в московских новостройках дороже 500 тыс. руб. за 1 кв. м за последний месяц увеличилась на 5,9%, а за год — удвоилась.

До этого россияне рассказали , что для счастья им нужно больше денег — минимум 250 тысяч рублей в месяц, что на 16% больше по сравнению с показателями полугодовой давности.

Ранее рынок новостроек в России оказался в ипотечной ловушке

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