Автоэксперт предрек дальнейший рост цен на машины в России

Цены на автомобили в России продолжат расти до конца года. Об этом агентству «ФедералПресс» сообщил автоэксперт Кирилл Форманчук.

По словам специалиста, рост стоимости машин обусловлен несколькими факторами. Главной причиной стало значительное увеличение утилизационного сбора правительством. Кроме того, усложнились логистические цепочки и процедуры перевода денег за границу.

«Все, кто хотел купить авто, уже опоздали это сделать на хоть каких-то приемлемых условиях», — заявил Форманчук.

Эксперт отметил, что повышение ключевой ставки Центробанком привело к ужесточению условий автокредитования, что также влияет на конечную цену автомобилей.

На вопрос о возможном снижении цен к Новому году Форманчук ответил отрицательно. По его мнению, стоимость автомобилей может упасть только при уменьшении утилизационного сбора. Если же сбор останется на текущем уровне, положительных изменений на рынке не предвидится.

До этого стало известно, что в июле 2024 года средняя цена нового легкового авто в России впервые превысила 3 млн рублей. В августе рост цен ускорился из-за спроса на премиальные и китайские марки.

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