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Рынок новостроек в России оказался в ипотечной ловушке

«Известия»: лишь 18% сделок с новостройками в России обходятся без ипотеки

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Зависимость первичного рынка жилья от ипотеки в России достигла критического уровня. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на федеральный комбинат стеновых материалов «Винзер».

По данным компании, лишь 18% сделок на первичном рынке не связаны с ипотечным кредитованием. Это создает значительные риски для строительной отрасли, поскольку любые изменения в условиях кредитования могут привести к резкому снижению спроса.

«Прекращение субсидирования ипотечных ставок на покупку строящегося жилья может снизить спрос до критических значений, когда застройщики будут вынуждены сокращать свои планы по выводу на рынок новых проектов», — пояснил директор «Винзера» Денис Жалнин.

В компании отмечают, что рынки вторичной и загородной недвижимости более гибкие. Так, 45% готовых квартир приобретается без привлечения заемных средств, а в сегменте загородной недвижимости эта доля достигает 62%.

Около 70% квартир в новостройках покупается по семейной ипотеке. Однако лимиты банков по этой программе заканчиваются, а некоторые крупные банки уже ужесточили условия выдачи, увеличив требования к минимальному размеру первоначального взноса до 50%.

До этого россияне рассказали, что после переезда в новостройки 53% почувствовали ухудшение самочувствия: раздражительность, бессонница, головные боли и утомляемость.

Ранее россияне признались , что им нужно больше денег для счастья.

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