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В основной капитал Москвы вложили более 2,6 трлн рублей

Ликсутов: более 2,6 трлн рублей вложили за полгода в основной капитал Москвы

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Владимир Астапкович/РИА Новости

За первые шесть месяцев 2024 года бизнес крупного и среднего уровня инвестировал в основной капитал российской столицы более 1,3 триллиона рублей. Об этом заявил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, пишет РИА Новости.

«Инвестиции в основной капитал Москвы по итогам первого полугодия превысили 2,6 триллиона рублей, в сопоставимых ценах это на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал он.

Ликсутов также отметил, что инвестиции в обрабатывающие производства превысили показатель января — июня прошлого года в 1,9 раза.

До этого сообщалось, что Россия планирует получить триллионные инвестиции от партнеров. Об этом рассказал, заместитель министра финансов Иван Чебесков на форуме Capital Markets.

Незадолго до того стало известно, что российские власти планируют выделить около 350 млрд руб. на развитие промышленной робототехники и автоматизацию производства.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли инвестировать в недвижимость.

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