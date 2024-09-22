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Россияне стали чаще покупать жилье в Таиланде

Prian.ru: 70 % сделок с тайским жильем пришлись на российских покупателей

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RuslanKphoto/Shutterstock/FOTODOM

Россияне устремились скупать жилье в Таиланде, на данный момент порядка 70% сделок с недвижимостью в премиум-секторе за 2023 год связаны с покупателями из РФ. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Многие россияне рассматривают рынок недвижимости Таиланда, как возможность для инвестиций. Именно эта азиатская страна наиболее популярна среди инвесторов в 2024 году.

Средняя сумма сделки в Таиланде составляет 250 тысяч долларов (23 миллиона рублей). Отмечается рост спроса на апартаменты премиум-класса под управлением, а также на виллы для собственного проживания и сдачи в аренду.

В целом интерес российских покупателей к зарубежной курортной недвижимости на 70% распределяется между Дубаем, Таиландом, Турцией и Бали. Более подробно с аналитическими данными авторы «Газеты.Ru» ознакомились в отдельном материале.

Ранее в Таиланде предложили ввести туристический налог для иностранцев.

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