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Intel рискует быть поглощенной конкурентом

Американский производитель процессоров Qualcomm собрался купить Intel

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MagioreStock/Shutterstock

Американский производитель ARM-процессоров Qualcomm собрался купить своего конкурента Intel, который в последнее время переживает серьезный финансовый кризис. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Qualcomm на днях сделала Intel предложение о поглощении. Если сделка состоится, она может стать одной из самых крупных в истории, отмечают эксперты рынка.

Условия предложения Qualcomm не разглашаются. Рыночная стоимость Intel сегодня оценивается в $87 млрд.

В последнее время Intel переживает не лучшие времена. Чистый убыток компании по итогам второго квартала составил более $1,6 млрд. В прошлом месяце разработчик принял решение сократить 15% сотрудников или порядка 17,5 тыс. человек, а также временно прекратить выплачивать дивиденды начиная с четвертого квартала текущего года.

Ранее Испания заблокировала сделку о продаже вагоностроительной компании Talgo консорциуму Венгрии из-за политики Орбана.

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