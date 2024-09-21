Эксперт рассказал, упадут ли цены на iPhone 15 в ноябре

Стоимость iPhone 15 в ноябре не упадет, несмотря на выход новой линейки смартфонов от Apple, уверен главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Его слова приводит News.ru.

«Падение уже состоялось, дальше его не будет. <...> Может, кто-то и будет устраивать аттракционы невиданной щедрости, но это маловероятно», — заявил эксперт.

По словам Муртазина, Apple стала дольше держать высокие цены на свои смартфоны на фоне падения мирового спроса на IPhone. При этом аналитик допускает, что на сером рынке устройства можно купить на 15-20%, чем в официальных магазинах.

До этого сообщалось, что первые предзаказы на iPhone 16 в России должны начать выдавать уже 21-22 сентября. По данным МТС, число предзаказов на новинку от Apple среди россиян а первую неделю в пять раз превысило количество заявок на iPhone 15 за аналогичный период в прошлом году.

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