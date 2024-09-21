Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян жалеют о летних покупках

ЮKassa: каждый третий россиянин жалеет о своих летних покупках

close
Depositphotos

Треть россиян признались, что жалеют о некоторых своих летних покупках. Об этом свидетельствуют результаты опроса ЮKassa, с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Чаще всего респонденты корили себя за покупку одежды и обуви (18%). Еще 11% сожалеют, что потратили деньги на онлайн- и видеоигры. Каждый десятый опрошенный сетовал на приобретенную бытовую электронику и товары для хобби.

8% россиян пожалели о тратах на летние походы в рестораны и кафе, еще 6% — о расходах на кино, театры и транспорт.

При этом почти каждый пятый опрошенный признался, что спустил на ненужные товары летом более 50 тыс. рублей.

Согласно совместному исследованию сети Fix Price и компании «Ромир», многие россияне снимают стресс шопингом. Чаще всего к шопинг-терапии прибегает молодое поколение в возрасте 18-24 лет.

Ранее российские детские магазины столкнулись с оттоком покупателей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами