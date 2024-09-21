Стало известно, сколько россиян жалеют о летних покупках

Треть россиян признались, что жалеют о некоторых своих летних покупках. Об этом свидетельствуют результаты опроса ЮKassa, с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Чаще всего респонденты корили себя за покупку одежды и обуви (18%). Еще 11% сожалеют, что потратили деньги на онлайн- и видеоигры. Каждый десятый опрошенный сетовал на приобретенную бытовую электронику и товары для хобби.

8% россиян пожалели о тратах на летние походы в рестораны и кафе, еще 6% — о расходах на кино, театры и транспорт.

При этом почти каждый пятый опрошенный признался, что спустил на ненужные товары летом более 50 тыс. рублей.

Согласно совместному исследованию сети Fix Price и компании «Ромир», многие россияне снимают стресс шопингом. Чаще всего к шопинг-терапии прибегает молодое поколение в возрасте 18-24 лет.

Ранее российские детские магазины столкнулись с оттоком покупателей.