Ценам на нефть предсказали рост к концу года

Стоимость нефти в четвертом квартале вернется в диапазон $75-85 за баррель, прогнозирует портфельный управляющий УК «Первая» Андрей Алексеев.

«Краткосрочно поддержку ценам на нефть может оказать сезон ураганов в США из-за возможных проблем с добычей и поставками нефти, а также геополитическое обострение на ближнем Востоке», — комментирует эксперт.

На прошедшей неделе нефть марки Brent восстанавливала свои позиции, торгуясь выше $74,5 за баррель, отметил Алексеев. Поддержку котировкам оказало решение ФРС США несколько смягчить денежно-кредитную политику впервые с 2020 года. Американский регулятор понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых.

Фундаментальное влияние на нефть оказывают вышедшие слабые данные по обрабатывающей промышленности, согласно которым две ведущие мировые экономики — США и Китай — продолжают замедляться, а также ожидания восстановления добычи в Ливии, заключил экономист.

Ранее Китай резко нарастил импорт энергоносителей из РФ.