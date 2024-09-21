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Россия рекордно закупилась часами у Китая

Поставки часов из Китая в Россию в августе составили рекордных $40,9 млн

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ler_chek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Россия в августе нарастила закупки часов из Китая в 1,8 раза по сравнению с июлем, до $40,9 млн. Это рекордный показатель за всю историю ведения статистики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможни КНР.

РФ начала стремительно увеличивать импорт китайских часов с апреля этого года. По итогам второго месяца весны поставки по направлению взлетели в пять раз и составили $11,5 млн. Далее динамика продолжилась. Так, в мае поставки выросли до $14 млн, в июне — до $18,9 млн, а в июле — до $22,3 млн. До этого объем закупок РФ часов из Китая не превышал $3-4 млн в месяц.

Всего за январь — август Россия импортировала часов и их элементов из КНР на $116,4 млн, что в пять раз превышает значение за аналогичный период прошлого года.

Для сравнения: по итогам всего 2023-го поставки составили порядка $40 млн.

Между тем Китай заметно нарастил закупки российских энергоносителей. Объем импорта КНР нефти и СПГ из России в августе вырос более чем на четверть.

Ранее стало известно о просьбе КНР не инвестировать в автопроизводство в России.

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