Россияне начали скупать новостройки по обновленной IT-ипотеке

Спрос россиян на обновленную IT-ипотеку за два месяца подскочил на 50%. Об этом свидетельствуют данные девелоперской компании «Мармакс», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

В некоторых российских регионах спрос на новостройки по данной программе в общем составе заявок достигает 30%, отметили эксперты.

«Начало делового сезона спровоцировало рост покупательской активности, в том числе и в рамках обновленной IT-ипотеки», – пояснили в «Мармаксе».

Летом правительство РФ продлило ставшую популярной на рынке новостроек IT-ипотеку до 2030 года. Программа подверглась ряду изменений. В частности, власти исключили возможность приобретения недвижимости по ней в Москве и Санкт-Петербурге. Такое ограничение обусловлено стремлением развивать IT-сферу в регионах. При этом максимальная сумма кредита выросла до 9 млн рублей.

Между тем у российских банков начали заканчиваться деньги на семейную ипотеку. Выдачи кредитов по этой программе могут остановиться до конца 2024 года, предупреждают эксперты.

Ранее стало известно, сколько россиян могут купить жилье без льготной ипотеки.