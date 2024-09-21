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В России резко сократилась доля компаний в кризисном состоянии

«Сколково»: доля российских компаний в кризисном состоянии за год упала втрое

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Доля российских компаний в кризисном состоянии за последний год сократилась втрое — с 15% до 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования школы управления «Сколково».

Для сравнения: два года назад свое состояние как кризисное оценивала почти треть (30%) отечественного бизнеса.

Основная часть компаний в 2024 году, по их собственной оценке, растет. В фазе развития себя видят 44% опрошенных. В 2023-м их было 33%, а в 2022-м и вовсе всего 18%.

Одной из главных проблем для бизнеса остается нехватка рабочих кадров. На этом фоне существенно выросла приоритетность задач по сохранению ключевых сотрудников (61% против 41% годом ранее).

Уровень безработицы в России находится на рекордных минимумах. В среднем по стране показатель в июле составил 2,5%. Самая низкая безработица фиксировалась в центральной части РФ — всего 1,8%.

Ранее России предсказали резкое сокращение числа трудоспособных граждан.

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