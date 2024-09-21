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«Газпром» назвал объем прокачки газа для Европы через Украину

«Газпром»: транзит российского газа через Украину составил 42,3 млн кубометров

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РИА Новости

«Газпром» в субботу, 21 сентября, снизил объем прокачки газа для европейских потребителей через территорию Украины до 42,3 млн кубометров в сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные холдинга.

Перекачка осуществляется через украинскую газоизмерительную станцию «Суджа». Заявка на прокачку через ГИС «Сохрановка» в очередной раз была отклонена.

Днем ранее транзит по направлению составил 42,4 млн кубометров в сутки. В среднем в сентябре Россия подавала газ в Европу в объеме более 42 млн кубометров в сутки.

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешту не важно, продлит ли Украина транзит российского газа после окончания действия текущего соглашения в конце 2024 года. Венгрия имеет возможность получать газ из России через трубопровод «Турецкий поток», напомнил Сийярто.

Ранее стало известно, какие из недружественных стран наиболее зависимы от российского сырья.

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