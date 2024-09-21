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Россия наращивает производство комплектующих для автомобилей

Минпромторг: Россия наращивает производство комплектующих для автомобилей

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Россия наращивает производство комплектующих для автомобилей. Об этом сообщили в МинпромторгеРИА Новости.

Отмечается, что этому способствует направленный на достижение роста производства деталей комплекс мер государственной поддержки.

«Для развития отечественных производителей компонентов уже действует комплекс мер государственной поддержки (в частности, субсидирование НИОКР, субсидирование затрат на реинжиниринг, льготные займы по программе ФРП «Автокомпоненты»)», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что эти меры используются производителями запчастей и для новых, и для уже выпущенных автомобилей (вторичный рынок).

При этом в Минпромторге признали, что потребность в запчастях для импортных автомобилей закрывается в том числе с помощью механизма параллельного импорта.

До этого российский завод Volkswagen выставил на продажу компоненты для несобранных машин.

Ранее Путин заявил, что российский автопром не рухнул.

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