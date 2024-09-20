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Назван минимальный доход для покупки жилья по семейной ипотеке

Депутат Арефьев: семейную ипотеку реально взять при доходе от 200 тысяч рублей

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Shutterstock

Семейную ипотеку сегодня могут позволить себе россияне со стабильным доходом более 200 тыс. рублей, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Его слова приводит News.ru.

«Ипотека с первым взносом 50,1%, наверное, будет доступна людям, получающим более 200 тыс. рублей в месяц, с постоянным таким доходом, а не временным», — рассуждает депутат.

Купить квартиру при таких условиях сможет далеко не каждая семья, отметил Арефьев.

Между тем лимиты на семейную ипотеку в крупных российских банках практически закончились. Так, Альфа-банк исчерпал лимит уже на 98,4%, Россельхозбанк — на 98,4%, «Уралсиб» — на 92,5%, МКБ — на 92%, Росбанк — на 91%. Сбербанк приостановил запись клиентов на новые сделки. Выдача семейной ипотеки может остановиться до конца этого года, предупреждают эксперты.

Ранее были названы самые невыгодные города для ипотеки в 2024 году.

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