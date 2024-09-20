Крупнейшие региональные вузы присоединились к федеральной финтех-программе Альфа-Банка и ВШЭ

Альфа-Банк и Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) запустили сетевую программу магистратуры «Финансовые технологии», сообщает пресс-служба банка.

К программе подключились 8 региональных вузов России.

Как отметил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский, главная цель программы – создать систему подготовки в регионах высококвалифицированных кадров в области финансовых технологий.

«Мы объединяем усилия с ВШЭ и ведущими региональными университетами, чтобы обеспечить единый подход к образованию», — сказал он.

В рамках программы студенты исследуют реальные кейсы в теории и на практике. Лучших выпускников пригласят на оплачиваемую стажировку в Альфа-Банке.

По итогам обучения студенты получат диплом НИУ ВШЭ и регионального вуза.

«Уверен, что синергия между лидерами бизнеса и образования в рамках проекта «Финансовые технологии» поможет должным образом ответить на вызовы российского рынка труда и откроет перспективы для его масштабирования на всю страну», — отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.