Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Крупнейшие региональные вузы присоединились к федеральной финтех-программе Альфа-Банка и ВШЭ

Альфа-Банк и ВШЭ запустили федеральную образовательную программу по финтеху

close
Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк и Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) запустили сетевую программу магистратуры «Финансовые технологии», сообщает пресс-служба банка.

К программе подключились 8 региональных вузов России.

Как отметил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский, главная цель программы – создать систему подготовки в регионах высококвалифицированных кадров в области финансовых технологий.

«Мы объединяем усилия с ВШЭ и ведущими региональными университетами, чтобы обеспечить единый подход к образованию», — сказал он.

В рамках программы студенты исследуют реальные кейсы в теории и на практике. Лучших выпускников пригласят на оплачиваемую стажировку в Альфа-Банке.

По итогам обучения студенты получат диплом НИУ ВШЭ и регионального вуза.

«Уверен, что синергия между лидерами бизнеса и образования в рамках проекта «Финансовые технологии» поможет должным образом ответить на вызовы российского рынка труда и откроет перспективы для его масштабирования на всю страну», — отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами