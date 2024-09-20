Купить новый автомобиль в России стало еще дороже

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам августа составила 3,03 млн рублей, сообщает «Автостат» со ссылкой на собственную статистику.

Показатель держался ниже отметки в 3 млн рублей на протяжении четырех месяцев. Впервые он прошел эту отметку в июле 2023 года.

Рост средневзвешенной цены на новые легковушки в прошлом месяце эксперты объясняют изменением структуры их реализации. Так, в августе выросли продажи автомобилей премиальных брендов, также наблюдался рекордный спрос на «китайцев».

Россияне ринулись покупать авто в преддверии повышения утилизационного сбора. Новая шкала начнет работать с 1 октября, что повлечет за собой рост стоимости машин.

Несмотря на высокий спрос на авто среди россиян, выдача кредитов на покупку машин в августе снизилась на 7,6%, до 144,1 тыс. Общая сумма займов составила 210,6 млрд рублей.

Ранее эксперт предупредил о скрытой опасности автокредитов.