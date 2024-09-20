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Россиянам назвали срок для уплаты налогов

Юрист Хаминский: налоги нужно уплатить до 1 декабря

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Налог на имущество, а также земельный и транспортный налоги нужно уплатить до 1 декабря. Об этом заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, сообщает РИА Новости.

«Что касается налога на имущество, земельного налога и транспортного, то данные налоги уплачиваются гражданами не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог», — сказал он.

Российские налоговики уже начали массовую рассылку уведомлений для оплаты налогов на имущество за прошлый год.

Кроме того, в сентябре Федеральная налоговая служба начала рассылать уведомления о налоге на доходы от банковских вкладов. Документы содержат информацию о банках, суммах процентов и итоговом налоге, который необходимо уплатить до 1 декабря 2024 года. Налог коснется вкладов с доходом свыше 150 тыс. рублей за 2023 год. Другие подробности — в материале «Газеты.Ru».

Тем налогоплательщикам, которые не успеют оплатить новый налог на банковские вклады, будут начислять пени.

Ранее россиянам объяснили механизм уплаты налога на вклады.

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