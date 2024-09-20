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Россия нарастила торговлю со странами СНГ

Товарооборот России со странами СНГ за полгода вырос на 6,7%

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Shutterstock

Объем торговли России со странами СНГ по итогам первого полугодия вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Его слова приводит ТАСС.

В общем товарообороте РФ на долю СНГ сегодня приходится 16%, отметил он. Ключевыми торговыми партнерами России в январе — июне были Белоруссия, Казахстан и Армения.

Страны — участницы содружества намерены наращивать взаимодействие во всех сферах, несмотря на внешнеполитическую ситуацию, подчеркнул Оверчук.

Летом также наблюдался рост торговли России со странами Евросоюза. В июне товарооборот подскочил на 23% месяц к месяцу и достиг €6,03 млрд. Кроме того, в августе Россия также нарастила объем торговли с Японией. Прирост фиксируется впервые за последние два года.

Ранее белорусский посол оценил темпы роста торговли республики с Россией.

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