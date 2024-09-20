Биткоин обновил месячный максимум

Биткоин 20 сентября в моменте поднимался до $64 059,88. Курс первой криптовалюты превысил отметку в $64 тыс. впервые с конца августа. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Binance.

К 12:30 по московскому времени курс биткоина откатился к $63 331,54 (+2,28%).

Биткоин укрепляется со среды, 18 сентября. Драйвером роста стало решение ФРС США снизить процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. Американский регулятор понизил ставку впервые с 2020 года.

За последний год число криптовалютных миллионеров в мире выросло почти вдвое. На конец июня 2024-го количество инвесторов, владеющих криптой на сумму более $1 млн, достигло 172,3 тыс. человек. При этом число биткоин-миллионеров за период подскочило на 111%, до 85 тыс. человек.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли сегодня вкладываться в биткоин.