На Украине заявили о критическом дефиците пшеницы

Директор союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский заявил, что запасов пшеницы в стране едва ли хватит на месяц. Его слова передает портал Latifundist.com.

Рыбчинский подчеркнул, что с дефицитом продовольственной пшеницы столкнулись украинские перерабатывающие заводы. На Украине действует постановление правительства республики, обязывающее мукомольные предприятия иметь двухмесячный запас муки на складах.

«У нас зерна на многих предприятиях меньше, чем на месяц. Сегодня предприятия «гоняются» за автомобильными партиями пшеницы. Предприятия, которые перерабатывают сотню тонн в сутки, гоняются за объемом в 20-30 тонн», — отметил директор предприятия.

До этого премьер Украины Денис Шмыгаль говорил, что Украина за год экспортировала из портов по временному морскому коридору около 44 млн тонн зерна. Он добавил, что грузооборот составил более 64 млн тонн.

В июне сообщалось, что Украина вывозит зерно за границу рекордными темпами: в феврале — мае экспорт намного превысил 5 млн тонн, подобное произошло впервые за последние шесть лет.

Ранее Песков отреагировал на обвинения против РФ в ударе по судну с зерном.