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ВТБ поднял первоначальный взнос по «Семейной ипотеке» более чем в два раза

ВТБ увеличил первый взнос по «Семейной ипотеке» до 50,1%

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Depositphotos

Банк ВТБ увеличил первоначальный взнос по «Семейной ипотеке» с 20,1% до 50,1%. Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает «Интерфакс».

Банк продолжает принимать заявки и проводить сделки по данному виду ипотечного кредита. Его условия для зарплатных клиентов и тех, кто комбинирует госпрограмму с рыночными продуктами, остаются без изменений, подчеркнули в пресс-службе.

«При этом с учетом сокращения лимитов на рынке для остальных заемщиков первый взнос теперь составляет 50,1% от стоимости недвижимости», — говорится в сообщении.

Такое решение, заявили в ВТБ, позволит продолжить выдачу ипотечных кредитов по программе с низкой долговой нагрузкой.

Подавшие заявку до 20 сентября клиенты смогут оформить ипотеку по прежним условиям до 27 сентября включительно.

13 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что воздействие «шлейфа» массовой льготной ипотеки на экономику страны продлится примерно 1,5–2 года.

Ранее эксперты назвали самые невыгодные города для ипотеки.

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