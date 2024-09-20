Победители конкурса «Создай наше» прошли акселератор молодежных проектов Корпорации МСП

Победители конкурса «Создай наше» успешно прошли «МСП: Акселератор молодежных проектов», проведенный Корпорацией МСП.

Как уточнил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, акселератор молодежных проектов стал продолжением конкурса «Создай наше». По его словам, конкурс позволил участникам громко заявить о себе.

«Наш акселератор собрал очень разных по сферам деятельности участников: 6 из них представляют производство одежды и аксессуаров, 2 — розничную торговлю по почте или через интернет. Остальные сферы уникальны и не повторяются, это в том числе пчеловодство, производство спецодежды, производство парфюмерных и косметических средств, образование для детей и взрослых и другие», — сказал он.

При этом Исаевич подчеркнул, что у компаний, которые имели продажи до начала программы, выручка увеличилась в среднем на 30%.

Всего в акселераторе приняли участие 30 человек из 20 регионов, которые стали лучшими по итогам состоявшегося весной 2024 года конкурсного отбора. Среди участников программы 23 человека являются индивидуальными предпринимателями или представляют компании возрастом не более 2 лет, еще 7 — физлица в возрасте от 14 до 28 лет, ИП или учредители зарегистрированных до 1 марта 2024 года юридических лиц.

«Федеральный конкурс «Создай наше» — это продолжение работы Агентства по поддержке молодых предпринимателей. Мы довольны результатами участников после акселератора: многие из них показали кратный рост выручки, качественное улучшение проекта и материальной базы. Это подтверждает правильность решения о продолжении конкурса на следующий год», — отметил директор направления «Молодые Профессионалы» АСИ Александр Вайно.

Среди всех субъектов РФ лидерами по количеству участников стали Татарстан и Санкт-Петербург — по три человека. По два человека приехали из Нижегородской области, Алтайского края, Москвы, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Из остальных регионов приехали по одному представителю.

Напомним, финал конкурса «Создай наше» состоялся 22 апреля. Его организовали и провели Корпорация МСП и Агентство стратегических инициатив. Каждый из 30 победителей получил грант на развитие своего бизнеса в размере 1 млн рублей, а также возможность пройти программу «МСП: Акселератор молодежных проектов». Поддержка МСП оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».