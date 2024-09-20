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Стоимость новостроек в Москве начала снижаться

TYMY: застройщики начали предлагать скидки за квартиры меньшей площади

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Roman Denisov/Global Look Press

На рынке новостроек Москвы и Московской области наблюдается тенденция к уменьшению площади приобретаемых квартир и снижению средней стоимости квадратного метра. Об этом «Газете.Ru» рассказали в отделе по работе с новостройками компании TYMY.

По данным аналитиков, площадь квартир в сделках июля-августа уменьшилась на 3,93% по сравнению с маем-июнем. Средняя площадь приобретаемого жилья сократилась с 48,4 кв.м до 46,5 кв.м. Одновременно с этим средняя стоимость квадратного метра в реальных сделках снизилась на 8,4% — с 239 тыс. до 219 тыс. руб.

Руководитель отдела по работе с новостройками TYMY Александр Перевозников отмечает, что застройщики стали предлагать существенные скидки.

«Во-первых, после существенного провала спроса в июле застройщики стали предлагать существенные скидки, от 8 до 20%», — комментирует Перевозников.

Средняя сумма сделки на рынке новостроек Москвы и области также снизилась на 11% — с 11,5 млн руб. в мае-июне до 10,2 млн руб. в июле-августе.

Перевозников подчеркивает, что застройщики пересматривают концепции проектов в сторону снижения суммы сделки для покупателей. Например, появляются варианты квартир без отделки, которые обходятся дешевле.

Накануне стало известно, что правительство РФ выделило дополнительные 160 млрд руб. на программу льготной ипотеки. Это решение было принято в связи с высоким спросом на данный вид кредитования. По оценкам Минфина, эти средства позволят обеспечить выдачу еще около 150 тыс. льготных ипотечных кредитов до конца 2023 года.

Ранее новостройки в одной локации Москвы заметно подорожали.

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