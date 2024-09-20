Российские компании начали отказываться от повышения зарплат IT-специалистам

Каждая третья российская компания (38%) отказалась индексировать зарплаты IT-специалистам в 2024 году. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на результаты совместного исследования платформы для рекрутинга hh.ru и облачного провайдера K2 Cloud.

Лишь 11% опрошенных заявили, что готовы поднять оклады своим сотрудникам в IT. Еще 15% респондентов рассказали, что увеличили зарплаты работникам в индивидуальном порядке.

При этом большинство работодателей (67%) указали на увеличение сроков поиска подходящих кандидатов. По их словам, процесс растянулся практически вдвое. Сложнее всего найти разработчиков, DevOps-инженеров, кибербезопасников и дата-сайентистов.

За последний год с заметным сокращением доходов столкнулись российские блогеры. Заработок инфлюенсеров просел в среднем на 13%.

Ранее карьерный консультант рассказал, чем могут заняться блогеры в России на фоне падения доходов.