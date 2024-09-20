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Стало известно, как сильно может снизиться число работоспособных россиян

ИНП РАН: число трудоспособных россиян упадет до 75 миллионов человек

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Perfect Wave/Shutterstock/FOTODOM

К 2030 году число трудоспособных россиян может снизиться до 87,3 млн человек, а к 2050 году — до 75 млн человек. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на выводы экспертов Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

По мнению исследователей, процессы будут обусловлены автоматизацией производства и повышением производительности труда.

Ученые представили два сценария развития событий: инерционный, согласно которому ежегодный рост ВВП будет находиться в пределах 2%, и высокий при росте ВВП на 3,2%. В первом случае число трудоспособных граждан РФ к 2030 году составит 68,9 млн человек, а к 2050 году упадет до 66 млн человек, во втором — число трудоспособных составит 69,9 млн человек в 2030 году.

До этого директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами «Магнитогорского металлургического комбината», сопредседатель комитета по устойчивому развитию и ESG Ассоциации менеджеров Ярослава Врубель рассказала, что российская промышленность испытывает серьезный дефицит кадров.

Ранее первая замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина сообщала, что к 2030 году численность россиян старше трудоспособного возраста увеличится почти на два миллиона, а к 2046 году — на 2,8 миллиона.

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