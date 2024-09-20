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Сбер снова стал крупнейшим эмитентом банковских карт в Европе

Объем POS-транзакций по картам Сбера по итогам 2023 года составил $433 млрд

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Shutterstock

Сбер стал лидером среди крупнейших европейских эмитентов банковских карт по объему POS-транзакций ($433 млрд по итогам 2023 года), следует из опубликованного отчета Europe's Largest Card Issuers от The Nilson Report.

Всего в Европе в обороте находится 182 млн банковских карт Сбера.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбера Дмитрий Малых, Сбер возглавляет рейтинг эмитентов карт в Европе с 2021 года.

«Уже несколько лет мы активно развиваем инновационные способы оплаты по NFC, QR-коду или оплате улыбкой в семействе платежных сервисов SberPay», — добавил он.

По данным Europe's Largest Card Issuers от The Nilson Report, карты Сбера составляют 19,8% от 920 млн карт, которые были выпущены входящими в топ-50 европейскими банками.

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