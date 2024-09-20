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Франчайзинг назвали эффективным инструментом развития женского предпринимательства

Вице-президент ПСБ Подгузова: франчайзинг несет в себе минимальные риски

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Depositphotos

Франчайзинг является одним из наиболее эффективных инструментов для развития женского предпринимательства в России и выхода на зарубежные рынки, заявила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова на сессии «Женское лидерство в инвестициях: курс на доверие и развитие» в рамках IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

«Поддержка женщин-предпринимателей со стороны государства, франчайзинг, обмен опытом, укрепление финансовой грамотности и развития финансовой культуры поможет развивать женское предпринимательство не только внутри России, но и в дальнейшем выйти на международные рынки», — отметила она.

Подгузова добавила, что банки позитивно оценивают франчайзинговые проекты, потому что они несут в себе минимальные риски.

«В России сейчас благодаря франчайзингу активно развиваются инициативы в образовательной индустрии, спортивных и цифровых проектах. Также женщины развивают свой бизнес и в традиционно мужских сферах, среди которых производство, промышленность и другие», — сказала она.

В обсуждении также приняли участие вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления АО «Русал» Елена Безденежных, председатель Российской ассоциации франчайзинга Агнесса Осипова и другие.

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