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Суд не будет рассматривать дело о водке торговой марки «Хортица» на Кипре

РБК: суд в Москве запретил разбирательство на Кипре из-за водочного бренда «Хортица»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Подмосковный арбитраж запретил рассматривать на Кипре дело о водке торговой марки «Хортица» между обращенными в доход государства ликеро-водочными заводами «Родник и К» и «Русский север» и компанией GSH Trademarks Limited. Об этом пишет РБК.

По информации издания, компания GSH Trademarks Limited является частью алкогольного холдинга Global Spirits, основанного украинским бизнесменом Евгением Черняком. Заводы «Родник и К» и «Русский север», находящиеся в России, производили водку под торговой маркой «Хортица», «Мороша», «Первак». В компании Global Spirits отрицали, что бизнесмен владеет активами в России.

«Запретить <…> GSH Trademarks Limited продолжать разбирательство в Окружном суде Никосии Республики Кипр… по иску… к ООО «Родник и К», ООО «Русский север», — говорится в определении суда.

До этого следствие ужесточило обвинение совладельцу ликеро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» Александру Беспалову.

Ранее бывшему заводу владельца «Хортицы» приостановили лицензию.

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