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Налоговый консультант объяснила, кого затронет новый налог на вклады

Консультант Жукова: новый налог на вклады затронет не все рублевые счета

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Новый налог на вклады в России коснется всех валютных накопительных счетов вне зависимости от процентной ставки валютного счета. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала налоговый консультант из Санкт-Петербурга Татьяна Жукова.

Помимо этого, под него попадут и некоторые рублевые банковские счета. Эксперт уточнила, что в налогооблагаемой базе не будут принимать участие счета, если процентная ставка по ним находится на уровне ниже 1%.

«Это, как правило: текущие счета; зарплатные счета; эскроу-счета, то есть те счета, по которым идут расчеты при покупке недвижимости. Остальные, как правило, депозитные и иные счета, которые носят более весомый доход, входят в налогооблагаемую базу», — пояснила Жукова.

В сентябре Федеральная налоговая служба начала рассылку уведомлений россиянам о налоге на доходы от банковских вкладов. Уведомления содержат информацию о банках, суммах процентов и итоговом налоге, который необходимо уплатить до 1 декабря 2024 года. Налог коснется вкладов с доходом свыше 150 тыс. рублей за 2023 год. Другие подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам объяснили механизм уплаты налога на вклады.

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