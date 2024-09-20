Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили механизм уплаты налога на вклады

Консультант Жукова: ФНС будет самостоятельно рассчитывать налог на вклады

close
Depositphotos

Обладателям банковских вкладов не придется заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ, чтобы заплатить новый налог на доход. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала налоговый консультант из Санкт-Петербурга Татьяна Жукова.

По ее словам, данную категорию налога налоговая служба будет рассчитывать самостоятельно.

«Механизм следующий. Банки по окончанию налогового периода предоставляют в ФНС информацию о том, сколько каждый налогоплательщик получил дохода в виде процентов по вкладам, именно процентов. Доходом является не сама сумма вклада, а та сумма, которую банк начислил в виде процентов и отразил как доход. Именно его банк будет передавать в налоговую, и с этого дохода теоретически мы уплачиваем налог», — пояснила эксперт.

Жукова добавила, что ставка на доходы, которые составят не более 5 млн рублей, будет находиться на уровне 13%, выше этой суммы — 15%. Уплатить налог обладателям вкладов нужно будет до 1 декабря.

В сентябре Федеральная налоговая служба начала рассылку уведомлений россиянам о налоге на доходы от банковских вкладов. Уведомления содержат информацию о банках, суммах процентов и итоговом налоге, который необходимо уплатить до 1 декабря 2024 года. Налог коснется вкладов с доходом свыше 150 тыс. рублей за 2023 год. Другие подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, попадут ли зарплатные карты под налог на доходы от вкладов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами