Россиянам объяснили механизм уплаты налога на вклады

Обладателям банковских вкладов не придется заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ, чтобы заплатить новый налог на доход. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала налоговый консультант из Санкт-Петербурга Татьяна Жукова.

По ее словам, данную категорию налога налоговая служба будет рассчитывать самостоятельно.

«Механизм следующий. Банки по окончанию налогового периода предоставляют в ФНС информацию о том, сколько каждый налогоплательщик получил дохода в виде процентов по вкладам, именно процентов. Доходом является не сама сумма вклада, а та сумма, которую банк начислил в виде процентов и отразил как доход. Именно его банк будет передавать в налоговую, и с этого дохода теоретически мы уплачиваем налог», — пояснила эксперт.

Жукова добавила, что ставка на доходы, которые составят не более 5 млн рублей, будет находиться на уровне 13%, выше этой суммы — 15%. Уплатить налог обладателям вкладов нужно будет до 1 декабря.

В сентябре Федеральная налоговая служба начала рассылку уведомлений россиянам о налоге на доходы от банковских вкладов. Уведомления содержат информацию о банках, суммах процентов и итоговом налоге, который необходимо уплатить до 1 декабря 2024 года. Налог коснется вкладов с доходом свыше 150 тыс. рублей за 2023 год. Другие подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, попадут ли зарплатные карты под налог на доходы от вкладов.