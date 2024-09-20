Камчатская компания заплатит миллионы рублей за незаконный улов рыбы

Компания камчатских рыболовов заплатит 47 млн рублей за неучтенный улов. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Камчатского края.

«Постановлением суда ООО «Октябрьский-1» признано виновным в совершении административного правонарушения с назначением административного штрафа в сумме 47 633 893 рубля 32 копейки. Рыбная продукция по вступлению постановления в законную силу подлежит уничтожению», — сообщили в суде.

Следствие и суд установили, что ООО «Октябрьский-1» допустило прием улова, ведение учета, а также представление данных о вылове рыбы с искажением фактических размеров улова. Так, компания сокрыла лишний вылов минтая, обманув федеральную государственную информационную систему «ВетИС».

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