Финансист назвала ситуации, когда банк может заморозить деньги на счете клиента

Заморозка средств на банковских счетах возможна в двух основных случаях — подозрения в незаконных операциях и непогашенные задолженности, рассказала завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, заморозке не подлежат только некоторые поступления, например, алименты и пособия. Банк также вправе заблокировать счет, если у него появляются сомнения в законности происхождения денег.

Кроме того, есть антисанкционные ограничения, касающиеся представителей недружественных стран — если их действия несут угрозу национальной безопасности, подчеркнула Фрумина.

Накануне эксперт-аналитик «Банки.ру» Эряния Бочкина заявила, что россияне могут столкнуться с ошибочной заморозкой банковских карт и счетов из-за нового закона о противодействии мошенникам.

Попадание в этот список регулятора по ошибке маловероятно, но все же возможно. Если это случилось, необходимо обратиться в Центробанк и потребовать удалить свои данные из базы. Если в этом будет отказано, следует обратиться в суд, отметила Бочкина.

Ранее стало известно, как внедрение цифрового рубля отразится на работе банков.