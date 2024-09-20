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В России могут увеличить взнос в бюджет со сделок с иностранцами

РБК: власти обсудили увеличение взноса в бюджет со сделок с иностранцами

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Shutterstock

Профильная подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями обсудила вопрос увеличения взноса в федеральный бюджет со сделок по продаже зарубежным бизнесом активов в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Двое собеседников издания подчеркивают, что было предложено повышение размера взноса с 15 до 40% от рыночной стоимости активов.

Источник РБК в подкомиссии рассказал, что о 40% речь не идет, но рассматривается значительное повышение взноса.

Глава адвокатской коллегии «Николаев и партнеры» Юрий Николаев подтвердил, что изменение методологии одобрения сделок с иностранным бизнесом обсуждалось, но окончательного решения принято не было.

До этого сообщалось, что безвозмездные сборы в российский бюджет от продажи бизнесов иностранными компаниями в 2023 году достигли 54 млрд рублей. Эта статья доходов стала пополняться с декабря 2022 года, когда власти ввели комиссию за одобрение таких сделок.

Ранее Минфин опроверг сообщения об усложнении продажи иностранцами бизнеса в России.

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