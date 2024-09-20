Новостройки у Москвы-реки заметно подорожали

На расстоянии до 10 минут пешком от Москвы-реки сейчас продается 6 тыс. квартир и апартаментов в новостройках. Их средняя цена составляет 632 тыс. рублей за кв. м. (+26% за год). Об этом говорится в исследовании компаний «Метриум» и «Аеон Девелопмент» (есть у «Газеты.Ru»).

В целом по старой Москве в августе 2024 года средняя стоимость квадратного метра составила 592 тыс. рублей (+18% за год).

Из 32 проектов новостроек у Москвы-реки, введенных год назад, только в двух средняя цена квадратного метра осталась на прежнем уровне, а в остальных — выросла. В элитном сегменте цена поднялась на 23%, до 1,3 млн рублей за кв. м. Новостройки премиум- и бизнес-класса подорожали на 12%, до 895 тыс. и 497 тыс. рублей за кв. м соответственно. В комфорт-классе средняя цена поднялась на 15%, до 359 тыс. рублей за кв. м.

«Несмотря на рост числа проектов у Москвы-реки за год с 32 до 39, количество доступных к продаже помещений сократилось на 2%, с 6220 до 6100. Высокий спрос способствует «вымыванию» предложения. Покупатели видят в недвижимости у реки престиж и хорошую инвестиционную возможность. Застройщики активно используют расположение как конкурентное преимущество, создавая благоустроенные набережные, зоны отдыха, спортивные площадки и арт-объекты, что делает такие проекты особенно привлекательными для покупателей», — отметила генеральный директор компании «Ривер Парк» Лариса Швецова.

По данным Urban, в столичных Хамовниках в августе появилась новостройка, суммарная стоимость квартир и апартаментов в которой достигает 81,85 млрд рублей. Это равно стоимости всего предложения в Туле и Ижевске вместе взятых.

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