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Названы города, в которые россияне стали чаще ездить

Бронирования россиянами отелей в Краснодаре на октябрь выросли на 73% за год

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Пресс-служба «Гранд Отель Екатеринодар»

Спрос россиян на бронирование отелей внутри страны в этом октябре вырос на 10% относительно прошлого. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса «Островок».

Наиболее высокие темпы роста бронирований были отмечены в крупных российских городах, популярных для экскурсионного туризма: число бронирований в объектах размещения Краснодара выросло на 73% год к году, Ростова-на-Дону – на 47%, Владивостока – на 40%, Зеленоградска – на 30%, Москвы – на 22%, Калининграда – на 21%.

Повышенный интерес россиян был зафиксирован к некоторым курортным направлениям: в Анапе спрос вырос на 29% год к году, Пятигорске – на 19%, в Сочи – на 17%.

Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения по стране в октябре составила 4,7 тыс. рублей – на 18% выше, чем в прошлом году.

Топ-10 российских направлений по числу бронирований на октябрь:

• Москва – средняя стоимость забронированной ночи – 4,9 тыс. рублей (+17% за год),
Санкт-Петербург – 4,2 тыс. рублей (+17%),
• Сочи – 4,9 тыс. рублей (+20%),
• Калининград – 4,1 тыс. рублей (+8%),
Казань – 4,5 тыс. рублей (+13%),
Кисловодск – 5,4 тыс. рублей (+20%),
• Нижний Новгород – 5,1 тыс. рублей (+16%),
Екатеринбург – 4,9 тыс. рублей (+23%),
• Владивосток – 5,4 тыс. рублей (+17%),
• Зеленоградск – 4,9 тыс. рублей (+23%).

Дешевле всего размещения в октябре обойдутся в Краснодаре и Астрахани (по 3 тыс. рублей за ночь в среднем), Минеральных водах (3,2 тыс. рублей), а также Махачкале и Дербенте (по 3,6 тыс. рублей).

Исследование было проведено в сентябре.

Ранее стало известно, в каких странах россияне проведут октябрьский отпуск.

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