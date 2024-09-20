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Россияне летом избавлялись от долларов и евро

«Русский стандарт»: россияне летом чаще продавали доллары и евро, чем покупали

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Алексей Никольский/РИА Новости

Россияне этим летом продавали доллары в отделениях банков на 19% чаще, чем покупали. А в мобильных приложениях — на 30% чаще. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт» на основе клиентской статистики (есть у «Газеты.Ru»).

При этом наличные евро россияне на 26% чаще продавали, чем покупали. А продаж евро в онлайне оказалось на 24% больше, чем покупок.

Общее число конвертаций американского доллара летом оказалось в 2,4 раза выше, чем у евро. Средний чек одной валютообменной операции с долларами в июне — августе составил $490, а с евро — €504.

«ЦБ один раз сохранил ключевую ставку неизменной этим летом, один раз повысил ее. Решение повысить ключевую ставку было ожидаемо рынком и не оказало существенного влияния на рубль, хотя и стало фактором его поддержки. Курс рубля по-прежнему во многом зависит от экспортно-импортного баланса, который в настоящее время определенно сместился в пользу экспортеров. По мере того, как импортеры наладят прохождение трансграничных платежей, навес дефицита импорта начнет реализовываться и рубль постепенно начнет слабеть», — отметил директор департамента операций на финансовых рынках банка Максим Тимошенко.

Он назвал это вопросом времени, вероятно оставшейся части 2024 года. Для резких движений курса национальной валюты пока нет причин, однако геополитическая обстановка по-прежнему во многом определяет расстановку сил в мировой экономике, заключил Тимошенко.

Исследование было проведено в сентябре.

Ранее эксперт допустил скачки курса доллара в октябре.

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