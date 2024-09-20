Россиянам рассказали, как одновременно учиться и работать

Первый и главный совет для студентов, которые хотят работать, — договариваться о гибком графике. Например, с возможностью выбора определенных часов для работы или смен в выходные дни. Об этом «Газете.Ru» сказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко.

По ее словам, важно не брать ночные смены, чтобы можно было отдохнуть и набраться сил. Чрезмерное усердие скажется не только на состоянии здоровья, но и на успеваемости.

«Второй совет — трудоустройство по направлению своего обучения. Благодаря этому можно обзавестись полезными профильными контактами, приобрести практический опыт в выбранной сфере. Договариваться с преподавателями насчет посещения их занятий будет немного проще, так как они всегда приветствуют студентов, стремящихся к профессиональному развитию», — отметила эксперт.

Она добавила, что этот способ позволит проходить учебную практику прямо на месте своей работы, не отвлекаясь от выполнения обязанностей. Тем студентам, которые уже работают, Семеренко рекомендовала брать отпуск перед сессией, чтобы было время на подготовку к экзаменам.

Третий совет — составить общее расписание часов своей занятости как в учебе, так и в работе. Его можно, например, распечатать и повесить на видном месте или вести в электронном виде. Семеренко посоветовала уделять время выполнению учебных заданий — это позволит не накапливать домашнюю работу и не скажется на свободном времени.

Семеренко уверена, что во время работы студенты могут получить ценный практический опыт, который усилит их теоретические знания. Начав работать еще во время обучения, студенты смогут выйти из вуза или колледжа готовыми специалистами и благодаря этому будут иметь значительное преимущество перед другими соискателями при дальнейшем трудоустройстве, заключила эксперт.

Она добавила, что работа учит важным навыкам — например, коммуникабельности, тайм-менеджменту, работе в команде, которые будут полезны в будущей карьере. Не менее важным плюсом такого совмещения Семеренко назвала финансовую независимость, которая позволит студенту чувствовать себя более свободным, сократит финансовую нагрузку на его семью и расширит круг возможностей, которые он будет способен реализовать.

Работодатели, принимая на работу действующего студента, получают замотивированного, активного сотрудника, подытожила эксперт.

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