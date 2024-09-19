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Аналитик объяснил рост курса евро

Аналитик Дында: причина роста евро — высокий спрос импортеров

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Depositphotos

Повышение курса европейской валюты может быть связано с высоким спросом со стороны импортеров. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на мнение аналитика УК «Альфа-Капитал» Руслана Дынды.

Курс евро, установленный Центробанком РФ на 19 сентября, достиг 102,03 рубля, что является максимальным значением с конца августа.

По словам Дынды, в августе курс евро поднимался до ₽102,94 из-за ограничений на арбитражные операции на российском рынке, позволявшие зарабатывать на курсовой разнице разных площадок. Сейчас ситуация несколько иная.

Аналитик пояснил, что объемы импорта растут благодаря перестройке логистических цепочек, в то время как на рынке наблюдается дефицит валюты. Это приводит к дисбалансу спроса и предложения.

Дында подчеркнул, что текущая динамика курса евро отражает сложившуюся ситуацию на валютном рынке России. Рост спроса на европейскую валюту со стороны импортеров при ограниченном предложении создает предпосылки для дальнейшего укрепления евро по отношению к рублю.

В начале сентября аналитик «Финама» Александр Потавин предостерег, россиян от инвестиций в редкие валюты. Он отметил, что редкие валюты, такие как рупия и дирхам, могут принести убытки из-за невыгодной конвертации. Он советует инвесторам обратить внимание на доллар, поскольку дирхамы привязаны к нему, а вложения в рупию могут оказаться менее доходными.

Ранее эксперт допустил скачки курса доллара в октябре.

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