Эксперты назвали самые невыгодные города для ипотеки в 2024 году

Осенью 2024 года аренда жилья в российских мегаполисах остается более выгодной опцией по сравнению с ипотекой. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков ЦИАН.

В среднем по крупным городам разница между ежемесячным платежом по ипотеке и арендной ставкой для однокомнатной квартиры составляет 2,3 раза.

Наибольший разрыв наблюдается в Казани, где ипотечный платеж в 2,9 раза превышает стоимость аренды. Здесь средняя арендная плата за однокомнатную квартиру составляет 33,6 тыс. руб., в то время как ежемесячный платеж по ипотеке достигает 97,3 тыс. руб.

В Москве разница между арендой и ипотекой составляет 2,5 раза. Такие же цифры и в Санкт-Петербурге. Аренда однокомнатной квартиры в столице обойдется в среднем в 72,3 тыс. руб. в месяц, а ипотечный платеж — 179,6 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что за год разрыв между стоимостью аренды и ипотеки увеличился. В сентябре 2023 года ипотека в мегаполисах была дороже аренды в 1,8 раза, а в сентябре 2024 года — уже в 2,3 раза.

Увеличение разрыва с более сильным подорожанием ипотеки за год. По данным «Дом.РФ», если в сентябре 2023 года средние ставки по рыночной ипотеке были на уровне 14%, то в сентябре 2024 года они достигли 21%.

До этого стало известно, что выдача семейной ипотеки может быть приостановлена до конца года из-за исчерпания лимитов у крупных российских банков. В результате, заемщикам придется искать другие варианты или ждать увеличения лимитов.

Ранее была названа средняя ставка по ипотеке в Подмосковье.