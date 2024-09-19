Россия рекордно нарастила торговлю с Зимбабве

Товарооборот России и Зимбабве по итогам 2023 года вырос почти в семь раз, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС.

«Если говорить об абсолютных цифрах, то, конечно, это далеко не в полной мере отражает наши возможности», — отметила спикер Совфеда.

Матвиенко также указала на потенциал дальнейшего развития российско-зимбабвийских отношений в различных отраслях.

В правительстве Зимбабве еще зимой обозначили, что рассчитывают на укрепление сотрудничества с РФ и расширение его на новые области, в том числе сельское хозяйство. Кроме того, в феврале первый вице-президент африканской страны Константино Чивенги заявил, что его страна стремится создать мощную экономику и региональный промышленный хаб при поддержке России.

Ранее Зимбабве вошла в топ-5 стран по приросту вакансий у работодателей из России.