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Платформа «А-Токен» признана лидером рынка цифровых финансовых активов по версии АКРА

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство назвало «А-Токен» платформой года

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Depositphotos

Альфа-Банк отмечен премией в номинациях «Платформа года» и «Лидер по объему размещений» в рамках второго форума «Цифровые финансы», организованного Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА). Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Достижения компании на рынке цифровых финансовых активов (ЦФА) были признаны профессиональным сообществом в ходе открытого голосования.

Эксперты отметили, что «А-Токен» стала первой платформой, доступной для широкого круга инвесторов.

Платформа Альфа-Банка возглавляет рейтинг операторов по объему размещений ЦФА и занимает более 50% рынка.

На форуме «Цифровые финансы» Альфа-Банк организовал также экспертную сессию, где обсудили перспективные формы «упаковки» ЦФА, включая нестандартные продукты с привязкой к различным базовым активам — от драгоценных металлов до недвижимости и предметов искусства.

Выступая на экспертной сессии, директор Альфа-Банка по инновациям Денис Додон отметил, что банк запускает инвестиционные решения как для частных, так и для институциональных инвесторов.

«Наш подход к развитию цифровых финансовых инноваций помогает развивать рынок и культуру инвестирования в стране», — заявил он.

Напомним, платформа цифровых финансовых активов «А-Токен» была запущена Альфа-Банком в феврале 2023 года. За время ее работы было выпущено 305 ЦФА на 157 млрд рублей.

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