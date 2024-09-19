Платежная система PayPal ввела штрафы для россиян

Американская электронная платежная система PayPal с 7 октября введет комиссию для россиян за неактивные счета. Подробности сообщает РБК.

«Комиссия применяется к личным и корпоративным счетам. Комиссия взимается один раз в год со счетов с положительным балансом, которые не были активны в течение последних 12 месяцев», — говорится в сообщении.

Сообщается, что комиссия составит 3,5 тыс. руб. или ее эквивалент в другой валюте, либо весь остаток на счете PayPal, если сумма на нем менее 3500 рублей.

Недавно доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили заявил, что у россиян и компаний с открытыми за рубежом счетами есть три основных способа продолжать вести бизнес с Китаем и Турцией, а если счет уже заблокирован — не потерять свои деньги.

По его мнению, лучшим способом сохранить свои деньги — это найти финансового посредника. По словам эксперта, этот рынок активно развивается, каждый желающий сможет найти себе подходящий вариант.

Ранее в России предрекли снижение краж денег с банковских счетов из-за нового закона.