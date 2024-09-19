Эксперт оценил, когда банки возобновят выдачи льготной ипотеки

Лимиты на предоставление российскими банками льготной ипотеки в течение двух-четырех недель скорее всего будут увеличены. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Конечно, банки оперативно возобновят выдачу льготной ипотеки, так как они заинтересованы в этом. Им же государство компенсирует эту разницу между рыночной ставкой и льготной. Спрос на ипотеку по рыночным ставкам снизился, а таким образом есть возможность это снижение частично компенсировать», — пояснил экономист.

По его мнению, будет активизировано обсуждение возможностей корректировки условий предоставления льготной ипотеки.

Увеличение спроса на льготную ипотеку дополнительно подстегивается решениями Банка России по повышению ключевой ставки (сейчас — 19%).

По мнению Балынина, ждать возвращения льготной ипотеки под 8% в ближайшее время не стоит.

По мнению экономиста, меры поддержки ипотечных заемщиков должны быть адресными, иначе снижается эффективность от их осуществления. Возвращение льготной ипотеки под 8% однозначно разгонит цены на жилье, простимулирует формирование ипотечного пузыря и окажет проинфляционное влияние на всю экономику, уверен экономист. На возврат программы потребуются дополнительные средства федерального бюджета (кратно большие тем, что сейчас необходимы для финансового обеспечения реализации семейной ипотеки), а в выигрыше окажутся только девелоперы и банки, а не граждане, заключил экономист.

Балынин назвал авантюрным решением покупку жилья в ипотеку по текущим рыночным ставкам более 20%. Экономист сказал, что выгоднее разместить имеющиеся для первоначального взноса деньги на депозите, и за счет процентов по ним оплачивать съем жилья. Эксперт призвал подождать снижения ключевой ставки и, соответственно, ставок по ипотеке.

19 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила о возможности остановки семейной ипотеки в России до конца года, так как крупные банки почти полностью исчерпали лимиты выдачи, а новые лимиты не выделялись.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку с 18% до 19%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала , что будет со ставками по ипотеке после повышения ключевой ставки.