Участниками Чемпионата высоких технологий стали 140 школьников и студентов

«Росатом сервис» (предприятие электроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом») на финале Чемпионата высоких технологий, который проходит с 17 по 21 сентября на площадке Инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» в Великом Новгороде, предоставил промышленных роботов серий «Протон» и «Фотон». Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

В соревнованиях принимают участие 140 участников из 31 региона России и других стран.

Как подчеркнул гендиректор «Росатом сервиса» Евгений Сальков, на сегодняшний день большое число школьников и студентов имеют возможность познать мир высоких технологий.

«Развитие образовательной робототехники ставит перед нами фундаментальные задачи – помочь молодому поколению вырасти в профессионалов с широкими цифровыми компетенциями, причастных к созданию технологического лидерства страны», – отметил он.

В госкорпорации уточнили, что роботы серии «Протон» обладают грузоподъемностью от 20 до 120 кг. Отмечается, что их можно использовать при обслуживании станков, шлифовке, штамповке, укладке на поддоны, а также напылении.

В свою очередь, серия «Фотон» помогает в задачах в области дуговой сварки. Так, полое запястье промышленного робота обеспечивает короткие циклы и наивысшую точность траектории. Кроме того, «Фотон» можно использовать в резке, перемещении, а также комплектовании и упаковки.

Напомним, мероприятие организовано при поддержке Минпросвещения России. Соревновательная программа включает более 12 высокотехнологичных направлений, включая робототехнику и автоматизированные системы.