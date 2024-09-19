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Российская нефть за три месяца подешевела почти на треть

Bloomberg: с конца июня цена российской нефти Urals обвалилась на 30%

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Максим Богодвид/РИА Новости

Стоимость российской нефти Urals с конца июня рухнула на порядка 30%, опустившись ниже потолка в $60 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Argus Media, на прошлой неделе нефть марки Urals, отгруженная из российских портов на Балтике, торговалась в среднем по $59,46. Цены на отгрузки через Черное море были всего на $0,35 выше.

Энергоноситель подешевел на фоне общего падения цен на нефть в мире. Кроме того, негативно на стоимости российского топлива также сказывается замедление экономического роста в Китае — крупнейшем рынке сбыта для РФ, отмечают эксперты.

Средний доход РФ от продаж нефти в последние четыре недели оставался на самом низком уровне с февраля.

До этого сообщалось, что в России зависло порядка $900 млн дивидендов индийских нефтяных компаний.

Ранее стало известно, какие страны ЕС наиболее зависимы от импорта нефтепродуктов.

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