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Выдача семейной ипотеки может остановиться до конца года

«Ъ»: у российских банков начали заканчиваться лимиты на семейную ипотеку

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Shutterstock

Выдача семейной ипотеки может остановиться до конца текущего года, предупреждает «Коммерсантъ».

Дело в том, что у крупных российских банков почти полностью закончились лимиты выдач кредитов на покупку жилья по этой госпрограмме. Так, Альфа-банк израсходовал лимит уже на 98,4%, Россельхозбанк — на 98,4%, «Уралсиб» — на 92,5%, МКБ — на 92%, Росбанк — на 91%. Сбербанк приостановил запись клиентов на новые сделки.

Выходов из этой ситуации у заемщиков, желающих оформить семейную ипотеку, немного: искать банк, который еще не исчерпал лимит, брать объект по рыночной цене или ждать увеличения лимитов, отмечают эксперты.

Большинство россиян (81%) сегодня не могут позволить себе покупку жилья без льготной ипотеки. Многим удается накопить на первоначальный взнос за период от 1 до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Москве появилась новостройка с ценой всех квартир более 81 млрд рублей.

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