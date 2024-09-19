В России заканчиваются деньги на семейную ипотеку

Крупнейшие банки России практически исчерпали лимиты на выдачу семейной ипотеки с господдержкой. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

По данным АО «Дом.РФ», на 12 сентября совокупный лимит выдачи ипотеки выбран банками почти на 92%. Всего выдано кредитов на 5,4 трлн руб. при общем лимите в 5,9 трлн руб.

Ряд крупных банков уже близок к полному исчерпанию лимитов. У Альфа-банка и РСХБ выбрано 98,4% лимита, у Сбербанка — 96,9%. Некоторые кредитные организации приостановили выдачу или запись на новые сделки.

«Дом.РФ» начал работу по перераспределению невыбранных лимитов между банками, планируя завершить этот процесс до 10 октября. Однако для продолжения программы, продленной до 2030 года, потребуется расширение совокупного лимита, пишет издание.

Ситуация с исчерпанием лимитов создает трудности для потенциальных заемщиков.

«Они не смогут получить льготный кредит, поэтому должны либо искать другой банк, либо брать объект по рыночной ставке, либо ждать, когда увеличат лимиты», — отмечает младший директор банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

По оценкам экспертов, доля семейной ипотеки в общем объеме ипотечных сделок у застройщиков сейчас достигает 80–90%. Владимир Щекин, совладелец группы «Родина», отмечает, что после отмены ключевых программ с господдержкой их доля в Москве сократилась до 55% от общего объема ипотечных сделок.

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